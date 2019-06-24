За выходные на водоемах погибли более 40 человек

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди погибших трое детей

В Украине в течение выходных на водоемах погибли 42 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подчеркивается, что среди погибших - трое детей.

"Жаркие летние выходные оказались последними в жизни сразу 42-х украинцев, утонувших на водоемах страны в течение двух дней - 22 и 23 июня. Среди погибших - трое детей", - указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня на воде погибли 63 человека. В Черниговской области и в Киеве количество погибших достигает 45 человек и 42 человека соответственно. Более 30-ти утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, по состоянию на 12 июня сообщалось, что с начала июня 2019 года на водоемах Украины погибли 103 человека. Спасатели отмечали, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения.

Как писало РБК-Украина, на Закарпатье 11 июня рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. В результате аварии четверо человек погибли. Все они - жители села Тарасовка Тячевского района. Среди погибших - два сотрудника лесхоза. Тела четырех погибших нашли, продолжаются поиски пятого погибшего.