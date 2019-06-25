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В Украине за день утонули четверо детей

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 11:45
В Украине за день утонули четверо детей
Иллюстративное фото (facebook.com informator.dp.ua)

Кроме того, за сутки зарегистрировано три половых преступления в отношении детей

В Украине за день, 24 июня, утонули четыре ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Самые младшие погибшие - трехлетняя девочка и ребенок 2017 года рождения.

В Украине за день утонули четверо детей

"Суточная сводка о гибели детей, как с фронта. Волынская область: утром в пруду утонула 17-летняя жительница Иваничивского района. Вечером в пруду Старовиживского района утонул ребенок, 2017 г.р. Житомирская область: в реке утонул парень, 2002 г.р. Киевская область: в карьере утонули мужчина, 1961 г.р., и его трехлетняя дочь", - сообщил Аброськин.

Он также отметил, что за сутки было зарегистрировано три половых преступления против детей.

"И без ежедневных половых преступлений уже некуда: только за сутки зарегистрировано три половых преступления в отношении детей. Самое ужасное - это развращение девятилетней девочки в Днепропетровской области", - указано в сообщении.

Напомним, полиция Киева сообщает, что суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве 9-летнего мальчика в столице. Подозреваемый нанес ребенку ряд ножевых ранений, а затем утопил.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине в течение выходных на водоемах погибли 42 человека. Так, среди погибших - трое детей.

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