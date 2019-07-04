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З початку липня на водоймах України загинуло понад 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 11:20
З початку липня на водоймах України загинуло понад 20 осіб
Ілюстративне фото (facebook.com informator.dp.ua)

З початку року на водоймах загинула 671 особа

З початку тижня, з 1 по 4 липня, на водоймах країни загинули 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, нещасні випадки відбуваються через недотримання елементарних правил поведінки.

"З початку тижня з 1 по 4 липня, на водоймах країни загинули 22 людини під час відпочинку", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, в ДСНС повідомили, що з початку року на водоймах країни вже потонула 671 особа, з яких 72 - діти. При цьому врятовано 239 осіб, у тому числі 33 дитини.

У ДСНС рекомендують відпочивати і купатися тільки на спеціально обладнаних пляжах і не пірнати в незнайомих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння, не заходити у воду під час штормових попереджень.

Раніше повідомлялося, що в Україні за день, 24 червня, потонули четверо дітей. Наймолодші загиблі - трирічна дівчинка і дитина 2017 року народження.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом двох днів, 22 та 23 червня потонули на водоймах країни відразу 42 українця. Серед загиблих - троє дітей.

 

 

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