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С начала года "Запорожгаз" поверил более 20 тысяч счетчиков

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Запорожье, Пятница 29 октября 2021 18:47
С начала года "Запорожгаз" поверил более 20 тысяч счетчиков Газовый счетчик (zp.dsoua.com)
Автор: Мария Тарарыева

Совместно с представителями ГП "Запорожстандартметрология" специалисты АО "Запорожгаз" провели поверку 20,5 тысяч бытовых счетчиков газа. Около 48% приборов были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации, поскольку погрешность измерения превышает допустимые нормы.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

Процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает начисления за корректные объемы использованного энергоресурса. Это происходит из-за изношенности внутренних составляющих, а именно измерительного и Счетного механизмов.

"Поверка приборов выявляет погрешности учета газа, поэтому в ее проведении заинтересованы как клиенты, так и газораспределительное предприятие, - отмечает главный метролог АО "Запорожгаз" Владимир Верещак. – Во время проверки комиссия почти в каждом втором прибора выявляет факты повреждения счетчиков и несанкционированного вмешательства в работу измерительного устройства".

В пресс-службе отметили, что количество узлов учета газа Оператор ГРМ может заменить за тарифные средства, ежегодно определяет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В соответствии с планом развития АО "Запорожгаз" на 2021 год предусмотрено более 11,28 млн гривен инвестиций для замены 6 тысяч непригодных счетчиков газа и 3,83 млн гривен для формирования обменного фонда бытовых узлов учета.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель несет ответственность за сохранность и целостность счетчика и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа, нарушители должны будут оплатить ущерб, нанесенный газораспределительной компании. Кроме суммы ущерба, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/ возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.

АО "Запорожгаз" напоминает, что по действующему законодательству, потребитель газа должен предоставить доступ представителям газовой компании к счетчику, после предъявления ими соответствующих служебных удостоверений и не препятствовать работе специалистов компании.

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