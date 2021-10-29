З початку року "Запоріжгаз" повірив більше 20 тисяч лічильників

Спільно з представниками ДП "Запоріжстандартметрологія" спеціалісти АТ "Запоріжгаз" провели повірку 20,5 тисяч побутових лічильників газу. Близько 48% приладів були визнані непридатними до подальшої експлуатації, оскільки похибка вимірювання перевищує допустимі норми.

Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу. Це відбувається через зношеність внутрішніх складових, а саме вимірювального та лічильного механізмів.

"Повірка приладів виявляє похибки обліку газу, тому в її проведенні зацікавленні як клієнти, так і газорозподільне підприємство, - зазначає головний метролог АТ "Запоріжгаз" Володимир Верещак. – Під час перевірки комісія майже в кожному другому приладу виявляє факти пошкодження лічильників та несанкціонованого втручання у роботу вимірювального пристрою".

У прес-службі зазначили, що кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити за тарифні кошти, щорічно визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідно до плану розвитку АТ "Запоріжгаз" на 2021 рік передбачено понад 11,28 млн гривень інвестицій для заміни 6 тисяч непридатних лічильників газу і 3,83 млн гривень для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку.

"Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач несе відповідальність за збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники повинні будуть сплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться також сплатити всі послуги з відключення/ відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.

АТ "Запоріжгаз" нагадує, що за чинним законодавством, споживач газу повинен надати доступ представникам газової компанії до лічильника, після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень та не перешкоджати роботі фахівців компанії.