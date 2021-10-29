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З початку року "Запоріжгаз" повірив більше 20 тисяч лічильників

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Запоріжжя, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:47
З початку року "Запоріжгаз" повірив більше 20 тисяч лічильників Газовий лічильник (zp.dsoua.com)
Автор: Марія Тарариєва

Спільно з представниками ДП "Запоріжстандартметрологія" спеціалісти АТ "Запоріжгаз" провели повірку 20,5 тисяч побутових лічильників газу. Близько 48% приладів були визнані непридатними до подальшої експлуатації, оскільки похибка вимірювання перевищує допустимі норми.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу. Це відбувається через зношеність внутрішніх складових, а саме вимірювального та лічильного механізмів.

"Повірка приладів виявляє похибки обліку газу, тому в її проведенні зацікавленні як клієнти, так і газорозподільне підприємство, - зазначає головний метролог АТ "Запоріжгаз" Володимир Верещак. – Під час перевірки комісія майже в кожному другому приладу виявляє факти пошкодження лічильників та несанкціонованого втручання у роботу вимірювального пристрою".

У прес-службі зазначили, що кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити за тарифні кошти, щорічно визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідно до плану розвитку АТ "Запоріжгаз" на 2021 рік передбачено понад 11,28 млн гривень інвестицій для заміни 6 тисяч непридатних лічильників газу і 3,83 млн гривень для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку.

"Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач несе відповідальність за збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники повинні будуть сплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться також сплатити всі послуги з відключення/ відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.

АТ "Запоріжгаз" нагадує, що за чинним законодавством, споживач газу повинен надати доступ представникам газової компанії до лічильника, після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень та не перешкоджати роботі фахівців компанії.

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Запоріжжя Газ
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