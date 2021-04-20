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Із початку року зафіксовано 21 випадок фізичної агресії проти журналістів, - НСЖУ

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 21:41
Із початку року зафіксовано 21 випадок фізичної агресії проти журналістів, - НСЖУ Фото: на журналістів в цьому році здійснили 21 напад (decentralization.ua)
Автор: Инна Собора

Протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності. Найбільше інцидентів зафіксували у лютому.

Таку статистику оприлюднила Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

Так, у січні задокументували три випадки насильства, у лютому - 14, у березні - чотири.

"В основному це інциденти, пов’язані з агресивним перешкоджанням виконанню редакційних завдань працівниками мас-медіа та журналістами-фрілансерами. Обставини окремих атак свідчать про умисний намір помсти за публікацію "незручних" матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Так, десятого лютого в Одесі агресивно налаштована компанія напала на знімальну групу "Сьомого каналу" під час зйомок на місцевому ринку. З рук телеоператора вибили камеру. Суд призначив покарання нападнику у виді обмеження волі на строк 2 роки.

Крім того, жорстоке побиття журналіста чиновником зафіксоване у Черкасах, у Києві телеоператора вкусили за руку, у Вінниці журналістові зламали палець.

"У Національній спілці журналістів України обурені значною фізичною агресією до журналістів, хоч і відзначають оперативне реагування поліції на звернення працівників ЗМІ", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів.

Нагадаємо, в кінці жовтня минулого року в Одеській області кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно одного з місцевих видань.

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