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С начала года на выплаты компенсаций за разрушенные дома на Донбассе направили 20 млн гривен

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 16:40
С начала года на выплаты компенсаций за разрушенные дома на Донбассе направили 20 млн гривен Фото: 20 млн гривен компенсации за разрушенное жилье получили жители Донбасса (GettyImages)
Автор: Инна Собора

С начала года на выплаты компенсаций за разрушенное жилье на оккупированном Донбассе направили 20,285 млн гривен. Компенсации получили 76 пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего в Луганской области компенсации нуждаются около 375 семей, в Донецкой области - 318.

В министерстве обещают, что до конца этого года помощь получат не менее 300 семей.

В ведомстве отмечают, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

"Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья - Минреинтеграции уже разработало законопроект "О государственной политике переходного периода", который передан на экспертизу в центральные органы исполнительной власти", - добавляют в министерстве.

Напомним, сегодня, 7 апреля, через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Донбасса проехали одиннадцать грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста. В грузовиках повезли строительные материалы.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.

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