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З початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на Донбасі спрямували 20 млн гривень

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 16:40
З початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на Донбасі спрямували 20 млн гривень Фото: 20 млн гривень компенсації за зруйноване житло отримали жителі Донбасу (GettyImages)
Автор: Инна Собора

З початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на окупованому Донбасі спрямували 20,285 млн гривень. Компенсації отримали 76 постраждалих.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Всього у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318.

У міністерстві обіцяють, що до кінця цього року допомогу отримають щонайменше 300 сімей.

У відомстві наголошують, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.

"Це ні в якому разі не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла - Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади", - додають у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території Донбасу проїхали одинадцять вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. У вантажівках повезли будівельні матеріали.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

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