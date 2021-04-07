Красный Крест передал на оккупированный Донбасс 100 тонн "гуманитарки"
Через КПВВ "Счастье" на временно оккупированную территорию Донбасса проехали одиннадцать грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста. Местным жителям передали около 100 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Так, в багажном отделении грузовых автомобилей на оккупированные территории повезли строительные материалы и матрасы.
"Отметим, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины, однако движение для граждан этим дорожным коридором и до сих пор заблокировано российско-оккупационными войсками", - отмечают украинские пограничники.
Ранее Украина через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска.
РБК-Украина писало, что правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро. Средства предоставляются на гуманитарные проекты на Донбассе.