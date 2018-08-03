С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов

В июле 440 тыс. украинцев получили паспорта для выезда за границу

С начала 2018 граждане Украины оформили более 3 млн паспортов для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы (ГМС) в Facebook.

Также 725 тыс. украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек с начала года. Только в течение июля этого года миграционная служба выдала около 100 тыс. таких паспортов.

Что касается загранпаспортов, их в июле оформило более 440 тыс. граждан Украины. На сегодня выдача документов происходит без задержек.

Напомним, 26 июля 2017 в Государственной миграционной службе сообщили, что очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" полностью ликвидирована. Загранпаспорта теперь выдаются в течение 7 и 20 рабочих дней. Сроки зависят от суммы уплаченного административного сбора.

Как сообщили в ГМС в конце июня, отделение миграционной службы в Херсонской области за пять месяцев 2018 получило более 10 000 запросов от жителей Крыма на оформление загранпаспортов. А с начала оккупации Крыма ГМС предоставила более 150 000 административных услуг жителям полуострова.