Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Мін'юст обмежив  у виїзді за кордон майже 120 тис. боржників з виплати аліментів

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 20:01
Фото: Світлана Глущенко (minjust.gov.ua)
Фото: Світлана Глущенко (minjust.gov.ua)

З початку року державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн аліментів на користь 500 тисяч дітей

Міністерство юстиції України з початку дії законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває" обмежило у виїзді за кордон майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів. Про це повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає прес-служба відомства.

"Завдяки нововведенням з початку року державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн на користь 500 тисяч дітей. Майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів було обмежено у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання", - повідомила Глущенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку 2018 року Міністерство юстиції України вже стягнуло із божників по аліментах 1,6 млрд гривень. Загалом, якщо порівнювати із динамікою стягнень боргів по аліментах за аналогічний період минулого року, тоді було стягнено 918,7 млн гривень. Відтак у цьому році сума зросла більш на 69,7%. 

Завдяки допомозі безоплатних адвокатів були виправдані 2,3 тис. українців, - Мін'юст За 5 років понад 2 млн українців отримали безоплатну правову допомогу, - Петренко
Теги публікації: Міністерство юстиції України, алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся