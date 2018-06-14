Мін'юст обмежив  у виїзді за кордон майже 120 тис. боржників з виплати аліментів

З початку року державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн аліментів на користь 500 тисяч дітей

Міністерство юстиції України з початку дії законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває" обмежило у виїзді за кордон майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів. Про це повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає прес-служба відомства.

"Завдяки нововведенням з початку року державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн на користь 500 тисяч дітей. Майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів було обмежено у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання", - повідомила Глущенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку 2018 року Міністерство юстиції України вже стягнуло із божників по аліментах 1,6 млрд гривень. Загалом, якщо порівнювати із динамікою стягнень боргів по аліментах за аналогічний період минулого року, тоді було стягнено 918,7 млн гривень. Відтак у цьому році сума зросла більш на 69,7%.