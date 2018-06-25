З початку року українським дітям сплачено 1,8 млрд гривень аліментів

Відносно 33 тисяч дітей погашено заборгованість по аліментах у повному обсязі

З початку 2018 року на користь українських дітей стягнуто 1,8 млрд гривень аліментів. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За її словами, майже половина цієї суми була стягнена завдяки застосуванню норм і обмежень, передбачених законом.

"І це найкраща демонстрація його дієвості. Адже ми з самого початку були націлені на конкретний результат - забезпечити дітей гідним і щасливим дитинством та примусити батьків підтримувати, в тому числі й фінансово, своїх нащадків", - заявила Глущенко.

"Складено 18 849 протоколів про притягнення боржників до адміністративної відповідальності і судами винесено 1088 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Кошти за оплату таких робіт йдуть на ліквідацію заборгованості по аліментах. Майже 10 тисяч боржників оголошено у розшук. Відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, куди внесено близько 180 тисяч боржників", - повідомила заступник міністра.

Глущенко відзначила, що результатом всіх цих кроків стало повернення з початку року 500 тисячам українських дітей 1,8 млрд грн аліментів.

"Це на 70% більше, ніж за такий самий період 2017 року. Наші діти відчули реальну підтримку з боку держави", - зауважила чиновник і додала, що 28 тисяч сімей досягли згоди щодо сплати аліментів і відкликали виконавчі документи у зв’язку з відсутністю претензій до боржника.

Крім цього, відносно 33 тисяч дітей погашено заборгованість по аліментах у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції України з початку дії законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває" обмежило у виїзді за кордон майже 120 тисяч боржників з виплати аліментів.

Зазначимо, Міністерство юстиції України ввело нову норму, згідно з якою дозволяється виїжджати за кордон з дитиною одному із батьків, з ким проживає дитина, без дозволу іншого з батьків на строк до 1 місяця.