Піротехніки ДСНС з початку року знешкодили понад 62 тис. боєприпасів

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зокрема, піротехніки вилучили 1 218 авіаційні бомби

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили та знищили понад 62 тис. боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, найчастіше, застарілі боєприпаси знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів або під час земельних чи будівельних робіт.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 62 758 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1218 авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на околиці села Шестаковому Вовчанського району Харківської області в лісовому масиві було виявлено 26 боєприпасів часів Другої світової війни. Частина боєприпасів лежала на поверхні землі, а іншу частину піротехніки знайшли, зрізавши верхній шар грунту.

Також нагадаємо, в кінці жовтня в Харківській області в місті Мерефа на території приватного будинку вибухнув снаряд, в результаті чого загинув господар будинку.

Крім того, у Донецькій області під час розмінування територій піротехніки ДСНС вилучили понад три тисячі снарядів і мін часів Другої світової війни. Один із арсеналів боєприпасів виявили мешканці села Ольгінка за 300 метрів від житлових будинків.