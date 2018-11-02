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В Донецкой области за год спасатели изъяли 3000 снарядов и мин

Новости » Общество    02.11.2018 - 22:33
Иллюстративное фото (Пресс-центр АТО - Facebook)
Иллюстративное фото (Пресс-центр АТО - Facebook)

За 300 метров возле жилых домов обнаружили арсенал оружия времен II мировой войны

В Донецкой области во время разминирования территорий пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли более трех тысяч снарядов и мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Один из арсеналов боеприпасов обнаружили жители села Ольгинка 300 метров от жилых домов. Стало известно, что во времена немецкой оккупации на этом месте уничтожили эшелон с боеприпасами немецких войск.

"В Советском союзе таких снарядов не производили. Это боеприпасы для немецкой армии - только она использовала такие калибры", - сообщил начальник пиротехнических работ ГСЧС в Донецкой области Константин Апальков.

По его словам, каждый снаряд весит больше 200 кг. Саперы достают из земли боеприпасы не тяжелее 50 кг. Остальное достает техника. Обезвреживают на специальном полигоне. Разминирование Донбасса будет продолжаться до наступления холодов.

Напомним, недавно начальник одного из подразделений инженерно-саперной службы 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады Владимир Соловей отметил, что для очистки прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов понадобится минимум 10-15 лет.

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