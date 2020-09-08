С начала года в ОРЛО выгорело более 1300 гектаров земли из-за пожаров

Около 190 лесных и степных пожаров произошло с начала года на территории оккупированных районов Луганской области. В результате выгорела растительность на площади более 1300 гектаров.

Об этом заявили представители боевиков, передают "Новости Донбасса".

Из общего числа пожаров 85 произошли на территории лесов - выгорело 201 га.



Также незаконная группировка "ЛНР" разработала систему штрафов. Для жителей - предупреждение или штраф от 1 тысяч до 3 тысяч российских рублей, для должностных лиц - штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для физических лиц - предпринимателей - штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новоайдарском районе Луганской области завершили тушение лесного пожара, который начался 2 сентября. Пожар длился почти шесть суток.

Также РБК-Украина писало, что в конце прошлой недели пожарные ликвидировали пожар в Харьковской области, охвативший 500 гектаров леса.