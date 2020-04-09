С начала года огонь уничтожил почти 18 тыс. гектаров экосистем, - ГСЧС

С начала года в Украине произошло почти 15,5 тыс. случаев возгораний, уничтожено 17 тыс. 914 гектаров природных экосистем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС призвали граждан быть максимально ответственными в пожароопасный период.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах. Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. С начала года имеем 15 491 случай возгораний, что уничтожило 17 914 гектаров экосистем", - говорится в сообщении.

Вчера на заседании Кабинет министров решил инициировать повышение ответственности за самовольное выжигание растительности. Так, помимо увеличения административных штрафов, предлагается в отдельных случаях ввести также уголовную ответственность за такие действия.

Также сообщалось, что полиция вручила подозрение предполагаемому поджигателю, который спровоцировал лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Напомним, житель села Раговка поджег мусор и траву, а ветер перекинул огонь дальше, в результате чего огонь охватил около 5 гектаров Чернобыльского леса.

По состоянию на утро 9 апреля, в зоне бедствия наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами. В Чернобыльской зоне перекрыто КПП "Полесское" и "Овруч", а также эвакуированы граждане, которые проживают в поселке Полесское.