В Минобороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров

В воинском ритуале приняли участие руководители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины
В Министерстве обороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
В воинском ритуале приняли участие руководители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, руководители структурных подразделений оборонного ведомства, приглашенные гости.
В материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" речь шла о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.
"Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным.
Также в августе стало известно о массовом увольнении военных из-за низких зарплат.