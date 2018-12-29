ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Минобороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров

Новости » Общество    29.12.2018 - 10:51
В Минобороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров
Фото: церемония (РБК-Украина)

В воинском ритуале приняли участие руководители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины

В Министерстве обороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

В воинском ритуале приняли участие руководители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, руководители структурных подразделений оборонного ведомства, приглашенные гости.

 
Фото: церемония (РБК-Украина)

В материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" речь шла о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.

"Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным.

Также в августе стало известно о массовом увольнении военных из-за низких зарплат.

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе Полторак рассказал, как проходят сборы резервистов в рамках военного положения
Новости Украины Министерство обороны РФувольнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь