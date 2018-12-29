В Минобороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров

Фото: церемония (РБК-Украина)

В воинском ритуале приняли участие руководители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины

В Министерстве обороны состоялась церемония увольнения с военной службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

В воинском ритуале приняли участие руководители Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, руководители структурных подразделений оборонного ведомства, приглашенные гости.

Фото: церемония (РБК-Украина)

В материале РБК-Украина "Цена безопасности: как государство планирует повышать зарплаты военнослужащим" речь шла о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.

"Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре", - уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Минобороны просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным.

Также в августе стало известно о массовом увольнении военных из-за низких зарплат.