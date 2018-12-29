З початку року Міноборони звільнило та перевело близько сотні офіцерів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Степана Полторака, реформа Міністерства оборони продовжується

За рік ми звільнили або перевели на інші посади близько 100 офіцерів. Про це після церемонії звільнення зі служби генералів та офіцерів апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України заявив Степан Полторак.

"Ми визначились із пріоритетами в реформі Міноборони. Нам потрібні ті стандарти, які наблизять нас до альянсу", - сказав він.

За його словами, реформа Міністерства оборони продовжується.

"За рік ми звільнили або перевели на інші посади близько 100 офіцерів", - додав він.

Нагадаємо, 29 грудня у Міністерстві оборони відбулася церемонія звільнення з військової служби генералів та офіцерів апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

В матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" йшлося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує на те, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим.

"Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.

Також у серпні стало відомо про масове звільнення військових через низькі зарплати.