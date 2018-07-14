Стало известно, сколько человек подписали контракт с ВСУ с начала года

Сейчас оперативный резерв ВСУ составляет более 158 тыс. человек

С начала 2018 года контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) подписали 17 тыс. лиц. Об этом 13 июля сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время брифинга, передает пресс-служба Минобороны.

"...в апреле - мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований было призвано и направлено 15 тысяч 190 человек. С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВС Украины принято 17 тысяч человек", - сообщил Петренко.

По его словам, в настоящее время оперативный резерв ВСУ составляет более 158 тысяч человек, из них около 122 тысяч человек - резерв первой очереди.

"С начала года осуществлена подготовка более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч - второй очереди", - добавил Петренко.

Напомним, 9 июля командующий Военно-морских сил Вооруженных сил (ВМС ВС) Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе через игнорирование Россией норм международного морского права.