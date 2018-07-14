Стало відомо, скільки осіб підписали контракт із ЗСУ з початку року

Наразі оперативний резерв ЗСУ становить понад 158 тис. осіб

З початку 2018 року контракт зі Збройними силами України (ЗСУ) підписали 17 тис. осіб. Про це 13 липня повідомив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко під час брифінгу, передає прес-служба Міноборони.

"...у квітні - травні 2018 року було проведено призов громадян України на строкову військову службу, під час якого до лав Збройних сил України та інших військових формувань було призвано та направлено 15 тисяч 190 осіб. З початку 2018 року на військову службу за контрактом у ЗС України прийнято 17 тисяч осіб", - повідомив Петренко.

За його словами, наразі оперативний резерв ЗСУ становить понад 158 тисяч осіб, з них близько 122 тисяч осіб - резерв першої черги.

"З початку року здійснено підготовку більше 6 тисяч військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги та понад 50 тисяч - другої черги", - додав Петренко.

Нагадаємо, 9 липня командувач Військово-морських сил Збройних сил (ВМС ЗС) України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Чорному морі дуже напружена, зокрема через ігнорування Росією норм міжнародного морського права.