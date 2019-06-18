От начала года контакт-центр "Львовгаза" обработал 1,4 млн обращений потребителей

За 5 месяцев текущего года операторы контакт-центра АО "Львовгаз" обработали 1,4 млн обращений потребителей газа Львовской области. Чаще всего клиенты сверяют личный счет и консультируются относительно счетов за потребленный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года самыми частыми обращениями были вопросы по сверке лицевого счета и консультации по поводу квитанций - 77,5 тыс. Потребители могут получить дистанционный ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще один доступный способ получить консультацию – непосредственно в Личном кабинете на сайте 104.ua. Таким образом специалисты контакт-центра проконсультировали 21,7 тыс. потребителей голубого топлива Львовской области. Кроме того, в Личном кабинете есть опция обратного звонка Callback, ею воспользовались 12,6 тыс клиентов.

"В современном мире дистанционное решение вопросов это в первую очередь экономия времени. Наша компания не исключение и перечень удаленных сервисов только растет. Кроме уже известного контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году разработали еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone. К слову, в период передачи показаний счетчиков газа наши клиенты сейчас активно пользуется смс-сообщениями. Ежемесячно эти показатели возрастают на 3-5%", - рассказывает в.а. начальника управления клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростикус.

Для того чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика в компании рекомендуют зарегистрировать свой Личный кабинет на сайте 104.ua.