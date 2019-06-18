Від початку року контакт-центр "Львівгазу" опрацював 1,4 млн звернень споживачів

За 5 місяців поточного року оператори контакт-центру АТ "Львівгаз" опрацювали 1,4 млн звернень споживачів газу Львівської області. Найчастіше клієнти звіряють особовий рахунок та консультуються щодо рахунків за спожитий газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від початку року найчастішими зверненнями були питання щодо звірки особового рахунку та консультації з приводу квитанцій - 77,5 тис. Споживачі можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ще один доступний спосіб отримати консультацію – безпосередньо в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Таким чином фахівці контакт-центру проконсультували 21,7 тис. споживачів блакитного палива Львівської області. Окрім того, в Особистому кабінеті є опція зворотнього дзвінка Callback, нею скористались 12,6 тис клієнтів.

"В сучасному світі дистанційне вирішення питань це в першу чергу економія часу. Наша компанія не виняток і перелік віддалених сервісів лише зростає. Окрім вже відомого контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, цьогоріч розробили ще чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone. До слова, в період передачі показань лічильників газу наші клієнти наразі найактивніше користується смс-повідомленнями. Щомісяця ці показники зростають на 3-5%", - розповідає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ "Львівгаз" Оксана Ростикус.

Для того аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника в компанії рекомендують зареєструвати свій Особистий кабінет на сайті 104.ua.