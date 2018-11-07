ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

С начала года в Ивано-Франковской области от счетчиков отказались около 1000 потребителей газа

Новости » Энергетика    07.11.2018 - 18:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас 98,5% потребителей Ивано-Франковской области обеспечены приборами учета газа

Из-за необоснованно заниженых норм потребления, с начала года около 1000 жителей Ивано-Франковской области отказались или не допустили в свои дома газовиков для монтажа бесплатных индивидуальных приборов учета. Они будут платить за газ по предельных нормах. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ивано-Франковскгаз".

В настоящее время 98,5% потребителей Ивано-Франковской области обеспечены приборами учета газа. До конца года компания планирует установить еще 2,5 тыс. счетчиков. В этом году монтаж счетчиков производится в помещениях, в которых установлены только газовые плиты и отсутствует домовой счетчик.

Из-за необоснованно заниженых норм потребления, часть прикарпатцев отказывается от индивидуальных приборов учета. Ведь потребители, платя за газ по нормам, на самом деле потребляют вдвое больше.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, потребителям, которые не обеспечены прибором учета и отказываются от бесплатной его установки, либо не предоставляют доступа в помещение для монтажа прибора, начисления за газ будут осуществляться по предельным объемам с учетом всех газовых приборов и устройств", – комментирует руководитель Ивано-Франковского отделения ПАО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Струк.

Так, если в помещении установлена плита при наличии центрального горячего водоснабжения начисления на одного человека будет осуществляться 9,8 м куб. в месяц, вместо 3,3 м куб, в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения – 18,3 м куб., вместо 5,4 м куб. А уже 1 января 2021 года, согласно действующего законодательства, помещения, которые неоснащены индивидуальными или домовыми приборами учета газа, будут отключены от газоснабжения.

Поэтому квартировладельцам, которые из определенных причин не были дома в тот день, когда в их домах происходило установление приборов учета, необходимо обратиться с письменным заявлением на установку счетчика в Центр обслуживания клиентов ПАО "Ивано-Франковскгаз".

Рост цены на газ не повлияло на тариф ПАО "Харьковгаз" ТКЭ Николаевской области, которые не получат номинацию от "Нафтогаза", останутся без газа
Новости Украины Ивано-Франковскгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь