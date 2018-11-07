З початку року у Івано-Франківській області від лічильників відмовилось близько 1000 споживачів газу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі 98,5% споживачів Івано-Франківської області забезпечені приладами обліку газу

Через необґрунтовано занижені норми споживання, з початку року близько 1000 жителів Івано-Франківської області відмовилися чи не допустили до своїх помешкань газовиків для монтажу безкоштовних індивідуальних приладів обліку. Вони сплачуватимуть за газ по граничних нормах. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Івано-Франківськгаз".

Наразі 98,5% споживачів Івано-Франківської області забезпечені приладами обліку газу. До кінця року компанія планує встановити ще 2,5 тис. лічильників. Цьогоріч монтаж лічильників проводиться у помешканнях, в яких встановлені тільки газові плити та відсутній будинковий лічильник.

Через необґрунтовано занижені норми споживання, частина прикарпатців відмовляється від індивідуальних приладів обліку. Адже споживачі, сплачуючи за газ по нормах, насправді споживають вдвічі більше.

"Згідно Кодексу газорозподільних систем, споживачам, які не забезпечені приладом обліку і відмовляються від безкоштовного його встановлення, або не надають доступу до приміщення для монтажу приладу, нарахування за газ будуть здійснюватися за граничними об’ємами з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв", – коментує керівник Івано-Франківського відділення ПАТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Струк.

Так, якщо в помешканні встановлено плиту при наявності центрального гарячого водопостачання нарахування на одну особу здійснюватиметься 9,8 м куб. в місяць, замість 3,3 м куб., у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання – 18,3 м куб., замість 5,4 м куб. А вже 1 січня 2021 року, згідно чинного законодавства, помешкання, які неоснащені індивідуальними чи будинковими приладами обліку газу, будуть відключені від газопостачання.

Тому квартировласникам, які з певних причин не були вдома того дня, коли у їхніх будинках відбувалося встановлення приладів обліку, необхідно звернутися з письмовою заявою на встановлення лічильника у Центр обслуговування клієнтів ПАТ "Івано-Франківськгаз".