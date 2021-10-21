С начала года "Днепропетровскгаз" передал на поверку почти 23 тысячи счетчиков

За 9 месяцев 2021 года специалисты АО "Днепропетровскгаз" совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология" выполнили проверку 22,9 тысяч бытовых счетчиков газа. После госповерки более 52% приборов учета газа были признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации.

"Количество приборов учета газа, которые "Днепропетровскгаз" может заменить за тарифные средства ежегодно определяет госрегулятор НКРЭКУ. В соответствии с планом развития нашей компании на 2021 год предусмотрено более 12 млн гривен инвестиций для замены 6395 непригодных счетчиков газа и 8,5 млн гривен для формирования обменного фонда бытовых узлов учета", - комментирует технический директор "Днепропетровскгаза" Сергей Бачурин.

В компании отметили, что по результатам работы в 2021 году более 12 тысяч счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию. Более 11,8 тысяч счетчиков будут заменены компанией за счет собственных средств.

"Также во время поверки зафиксировано 169 подтвержденных случаев противозаконного вмешательства в работу приборов. Важно отметить, что недобросовестные потребители теряют больше средств, ведь оплачивают стоимость услуг по поверке, стоимость нового счетчика и возмещают нанесенный ущерб", - говорится в сообщении.

Услуга по периодической поверке узлов учета газа является бесплатной для клиентов и включает демонтаж, транспортировку, монтаж, техобслуживание и связан с такой поверкой ремонт.

"В соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности" все средства измерительной техники, в том числе и бытовые счетчики газа, подлежат периодической поверке через некоторый межповерочный интервал. Бытовые приборы учета газа поверяются каждые 8 ​​лет", - говорится в сообщении.