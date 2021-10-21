З початку року "Дніпропетровськгаз" передав на повірку майже 23 тисячі лічильників

За 9 місяців 2021 року фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" спільно з представниками ДП "Дніпровстандартметрологія" виконали перевірку 22,9 тисяч побутових лічильників газу. Після держповірки більше 52% приладів обліку газу були визнані непридатними для подальшої експлуатації.

"Кількість приладів обліку газу, які "Дніпропетровськгаз" може замінити за тарифні кошти щорічно визначає держрегулятор НКРЕКП. Відповідно до плану розвитку нашої компанії на 2021 рік передбачено понад 12 млн гривень інвестицій для заміни 6395 непридатних лічильників газу і 8,5 млн гривень для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку", - коментує технічний директор "Дніпропетровськгазу" Сергій Бачурін.

У компанії відзначили, що за результатами роботи в 2021 році понад 12 тисяч лічильників були визнані непридатними до подальшого використання. Більше 11,8 тисяч лічильників будуть замінені компанією за рахунок власних коштів.

"Також під час повірки зафіксовано 169 підтверджених випадків протизаконного втручання в роботу приладів. Важливо відзначити, що недобросовісні споживачі втрачають більше коштів, адже оплачують вартість послуг з повірки, вартість нового лічильника і відшкодовують завдані збитки", - йдеться в повідомленні.

Послуга з періодичної повірки вузлів обліку газу є безкоштовною для клієнтів і включає демонтаж, транспортування, монтаж, техобслуговування і пов'язаний з такою повіркою ремонт.

"Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" всі засоби вимірювальної техніки, в тому числі і побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці через деякий міжповірочний інтервал. Побутові прилади обліку газу повіряються кожні 8 років", - йдеться в повідомленні.