С начала года в Днепре установлено более 15 тыс. индивидуальных счетчиков газа

Всего газовыми счетчиками обеспечено около 330 тысяч клиентов ПАО "Днепрогаз"

С начала 2018 года в Днепре и Днепровском районе установлено 15,2 тыс. индивидуальных приборов учета газа в рамках Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепрогаз".

На сегодняшний день "Днепрогаз" направляет все усилия на установку счетчиков потребителям Днепра и Днепровского района, которые используют газ для приготовления пищи, то есть пользуются только газовыми плитами. В Днепре и Днепровском районе счетчиками газа оснащено около домовладения 330 тысяч абонентов, что составляет более 83% от общего числа потребителей компании.

"Установка счетчиков осуществляется в рамках инвестпрограммы, которую утверждает государственный регулятор, за средства, выделенные в виде тарифа на распределение природного газа, - объясняет технический директор "Днепрогаза" Юрий Безпрозваный. – В текущем году объем финансирования на такие работы, одобренный НКРЭКУ, составляет более 40 млн гривен. На эти средства до конца года планируется установить еще свыше 5 тыс. приборов учета газа".

Согласно действующему законодательству потребители газа должны быть обеспечены приборами учета до 1 января 2021 года. Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда связана с отсутствием доступа в квартиры газифицированы. Некоторые жители сознательно отказывают в доступе для установки счетчиков, тем самым препятствуя выполнению государственной программы.

Согласно требованиям Кодекса ГРМ, в случае отказа от установки счетчиков специалисты газовой компании зобов'вязаные составить Акт о нарушении. На основании данного Акта расчеты за потребленный газ будут производиться по предельным нормам потребления, в среднем в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом министров. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц.