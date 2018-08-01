З початку року у Дніпрі встановлено понад 15 тис. індивідуальних лічильників газу

Всього газовими лічильниками забезпечено близько 330 тисяч клієнтів ПАТ "Дніпрогаз"

З початку 2018 року в Дніпрі та Дніпровському районі встановлено 15,2 тис. індивідуальних приладів обліку газу в рамках Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпрогаз".

На сьогоднішній день "Дніпрогаз" спрямовує всі зусилля на встановлення лічильників споживачам Дніпра та Дніпровського району, які використовують газ для приготування їжі, тобто користуються лише газовими плитами. У Дніпрі та Дніпровському районі лічильниками газу оснащено домоволодіння близько 330 тисяч абонентів, що становить понад 83% від загального числа споживачів компанії.

"Встановлення лічильників здійснюється в рамках інвестпрограми, яку затверджує державний регулятор, за кошти, виділені у вигляді тарифу на розподіл природного газу, - пояснює технічний директор "Дніпрогазу" Юрій Безпрозваний. – У поточному році обсяг фінансування на такі роботи, схвалений НКРЕКП, становить понад 40 млн гривень. На ці кошти до кінця року планується встановити ще понад 5 тис. приладів обліку газу".

Згідно чинного законодавства споживачі газу повинні бути забезпечені приладами обліку до 1 січня 2021 року. Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду пов’язана з відсутністю доступу у газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо відмовляють у доступі для встановлення лічильників, тим самим перешкоджаючи виконанню державної програми.

Згідно до вимог Кодексу ГРМ, у разі відмови від встановлення лічильників фахівці газової компанії зобов'язані скласти Акт про порушення. На підставі даного Акту розрахунки за спожитий газ будуть проводитися за граничними нормами споживання, які в середньому в 3 рази більше діючих норм, встановлених Кабінетом міністрів. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання гранична норма газоспоживання складе 9,8 куб. м на 1 людину на місяць, за відсутності гарячого водопостачання - 18,3 кубометри на 1 людину на місяць.