С начала года аварийщики "Ивано-Франковскгаза" обработали 19,7 тыс. заявок

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Основной из причин обращений от потребителей Прикарпатья являются утечки газа

За 11 месяцев начала года в адрес аварийно-диспетчерской службы ПАО "Ивано-Франковскгаз" поступило 19,7 тыс. вызовов различного уровня опасности. В среднем за сутки экстренная служба отрабатывает от 50 до 160 заявок, в зависимости от времени года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основной из причин обращений от потребителей Прикарпатья являются утечки газа, что составляет почти 90% от всех заявок. Остальные вызова связаны с механическими повреждениями и неисправностью газовых приборов и оборудования.

"Больше всего вызовов поступает в отопительный сезон. К примеру, если в теплый период есть около 13 тыс. заявок, то зимой их количество возрастает на 28%. Это обусловлено прежде всего самовольной установкой потребителями газовых приборов для обогрева помещений, вмешательством в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов, а также их ненадлежащее техническое состояние ", - говорит главный инженер ПАО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Вытрыкуш.

Весь автопарк АДС, а это 32 спецавтомобилей, оснащенных GPS-мониторингом, что позволило сократить время приезда бригады к месту вызова.