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З початку року аварійники "Івано-Франківськгазу" опрацювали 19,7 тис. заявок

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 19:00
З початку року аварійники "Івано-Франківськгазу" опрацювали 19,7 тис. заявок
Іллюстративне фото (104.ua)

Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу

За 11 місяців початку року на адресу аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Івано-Франківськгаз" надійшло 19,7 тис. викликів різного рівня небезпеки. В середньому за добу екстрена служба відпрацьовує від 50 до 160 заявок, залежно від пори року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу, що становить майже 90% від усіх заявок. Решта викликів пов’язані  з механічними пошкодженнями та несправністю газових приладів і обладнання.

"Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. До прикладу, якщо в теплий період є близько 13 тис. заявок, то взимку їх кількість зростає на 28%.  Це зумовлено насамперед самовільним встановленням споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан", - говорить головний інженер ПАТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Витрикуш.

Весь автопарк АДС, а це 32 спецавтомобілі, оснащених GPS-моніторингом, що дозволило скоротити час приїзду бригади до місця виклику.

У 2018 році "Чернігівгаз" виявив понад 1,5 тис. порушень в роботі газових лічильників До кінця 2018 року "Дніпрогаз" спрямує на модернізацію газових мереж 46,2 млн гривень
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