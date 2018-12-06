З початку року аварійники "Івано-Франківськгазу" опрацювали 19,7 тис. заявок

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Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу

За 11 місяців початку року на адресу аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Івано-Франківськгаз" надійшло 19,7 тис. викликів різного рівня небезпеки. В середньому за добу екстрена служба відпрацьовує від 50 до 160 заявок, залежно від пори року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу, що становить майже 90% від усіх заявок. Решта викликів пов’язані з механічними пошкодженнями та несправністю газових приладів і обладнання.

"Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. До прикладу, якщо в теплий період є близько 13 тис. заявок, то взимку їх кількість зростає на 28%. Це зумовлено насамперед самовільним встановленням споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан", - говорить головний інженер ПАТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Витрикуш.

Весь автопарк АДС, а це 32 спецавтомобілі, оснащених GPS-моніторингом, що дозволило скоротити час приїзду бригади до місця виклику.