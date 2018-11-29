ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

С начала года аварийная служба "Житомиргаза" осуществила 14 тыс. выездов

Новости » Энергетика    29.11.2018 - 19:30
С начала года аварийная служба "Житомиргаза" осуществила 14 тыс. выездов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Самые частые вызовы от населения происходят из-за запаха газа в помещениях

За 11 месяцев аварийно-диспетчерская служба (АДС) ПАО "Житомиргаз" выполнила свыше 14 800 заявок от потребителей природного газа в Житомире и области. В 2017 году служба "104" приняла и отреагировала более чем на 18 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самые частые вызовы от населения происходят из-за запаха газа в помещениях. Летом - за самовольное вмешательство в работу газовых приборов, их "неправильный" ремонт, что может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации. С началом отопительного периода, когда включаются газовые бытовые отопительные приборы, заявки о запахе газа в помещении на номер "104" увеличиваются из-за схожих причин.

"Статистика свидетельствует, что наибольшее количество вызовов связано с утечкой газа и проведением ремонтных работ. Нарушение потребителями правил эксплуатации газовых приборов, самовольное вмешательство в их работу, изношенность и неисправность газового оборудования - главные причины вызовов службы газа 104", – отметил технический директор ПАО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

В пресс-службе отмечают, что все автомобили парка службы "104" оборудованы системой GPS-навигации. Такая система наблюдения в режиме онлайн позволяет диспетчеру оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду. За сутки аварийная бригада в составе четырех человек выезжает на вызовы в среднем 16 раз.

Все заявки, поступающие в АДС, обязательно регистрируются с указанием времени поступления сообщения (заявки), адреса, фамилии заявителя, причины. Также в пресс-службе сообщают, что все телефонные разговоры на линиях "104" фиксируются электронной системой записи вещной информации и подлежат дальнейшей архивации.

Рост цены на газ не повлиял на тариф ПАО "Запорожгаз" НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу ПАО "Черновцыгаз" на 2018 год
Новости Украины Житомиргаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь