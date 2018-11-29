С начала года аварийная служба "Житомиргаза" осуществила 14 тыс. выездов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Самые частые вызовы от населения происходят из-за запаха газа в помещениях

За 11 месяцев аварийно-диспетчерская служба (АДС) ПАО "Житомиргаз" выполнила свыше 14 800 заявок от потребителей природного газа в Житомире и области. В 2017 году служба "104" приняла и отреагировала более чем на 18 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самые частые вызовы от населения происходят из-за запаха газа в помещениях. Летом - за самовольное вмешательство в работу газовых приборов, их "неправильный" ремонт, что может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации. С началом отопительного периода, когда включаются газовые бытовые отопительные приборы, заявки о запахе газа в помещении на номер "104" увеличиваются из-за схожих причин.

"Статистика свидетельствует, что наибольшее количество вызовов связано с утечкой газа и проведением ремонтных работ. Нарушение потребителями правил эксплуатации газовых приборов, самовольное вмешательство в их работу, изношенность и неисправность газового оборудования - главные причины вызовов службы газа 104", – отметил технический директор ПАО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

В пресс-службе отмечают, что все автомобили парка службы "104" оборудованы системой GPS-навигации. Такая система наблюдения в режиме онлайн позволяет диспетчеру оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду. За сутки аварийная бригада в составе четырех человек выезжает на вызовы в среднем 16 раз.

Все заявки, поступающие в АДС, обязательно регистрируются с указанием времени поступления сообщения (заявки), адреса, фамилии заявителя, причины. Также в пресс-службе сообщают, что все телефонные разговоры на линиях "104" фиксируются электронной системой записи вещной информации и подлежат дальнейшей архивации.