З початку року аварійна служба "Житомиргазу" здійснила 14 тис. виїздів

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу у помешканнях

За 11 місяців аварійно-диспетчерська служба (АДС) ПАТ "Житомиргаз" виконала понад 14 800 заявок від споживачів природного газу в Житомирі та області. У 2017 році служба "104" прийняла та відреагувала більш ніж на 18 тис. звернень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найчастіші виклики від населення відбуваються через запах газу у помешканнях. Влітку - через самовільне втручання в роботу газових приладів, їх "некоректний" ремонт, що може спричинити аварійну ситуацію. З початком опалювального періоду, коли вмикаються газові побутові опалювальні прилади, заявки про запах газу у приміщенні на телефонний номер "104" збільшуються через схожі причини.

"Статистика свідчить, що найбільша кількість викликів пов’язана з витоком газу та проведенням ремонтних робіт. Порушення споживачами правил експлуатації газових приладів, самовільне втручання у їх роботу, зношеність та несправність газового обладнання - головні причинами викликів служби газу 104", – зауважив технічний директор ПАТ "Житомиргаз" Сергій Колесник.

У прес-службі зазначають, що усі автомобілі парку служби "104" обладнані системою GPS-навігації. Така система спостереження у режимі онлайн дозволяє диспетчеру оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, спрямувати його на виклик найкоротшим шляхом, або, при потребі, направити на допомогу додаткову бригаду. За добу аварійна бригада у складі чотирьох чоловік виїжджає на виклики в середньому 16 разів.

Усі заявки, які надходять до АДС, обов’язково реєструються із зазначенням часу надходження повідомлення (заявки), адреси, прізвища заявника, причини. Також у прес-службі повідомляють, що усі телефонні розмови на лініях "104" фіксуються електронною системою запису речової інформації та підлягають подальшій архівації.