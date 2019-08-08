С начала года АДС "Харьковгаза" получила около 8 тыс. вызовов потребителей

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгаз" локализовала около 8 тыс. опасных ситуаций в домах потребителей. Около 80% случаев были связаны с утечками газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с требованиями Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", начиная с 2019 года техническое обслуживание домовых сетей и оборудования обеспечивают потребители газа и балансодержатели домов. Эта услуга стала рыночной. Для ее заказа потребители и балансодержатели домов самостоятельно выбирают специализированную организацию, которая имеет соответствующее государственное разрешение, в том числе АО "Харьковгаз". Стоимость услуги по техническому обслуживанию определяется специализированной организацией", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, при этом, выезды на аварийные вызовы потребителей, как и ранее, будет осуществлять только АО "Харьковгаз". Такие вызовы являются бесплатными для клиентов газовой компании.

"Ежедневно в аварийную службу АО "Харьковгаз" за помощью обращается около 50 потребителей. Большинство аварийных ситуаций возникает из-за того, что люди самостоятельно меняют, переставляют, ремонтируют газовое оборудование, вмешиваются в его работу. Хотя выполнять газоопасные работы, без риска для окружающих, имеют право только высококвалифицированные специалисты специализированных организаций", - отметил.а. главного инженера АО "Харьковгаз" Вячеслав Иванченко.

В пресс-службе также отметили, что правилами безопасности систем газоснабжения, утвержденными Министерством энергетики и угольной промышленности Украины предусмотрены ситуации, которые создают риск возникновения аварийной ситуации и связанную с этим угрозу для потребителей газа.

"При выявлении таких ситуаций, АО "Харьковгаз" должно прекратить газоснабжение потребителю. Согласно п. 5.7 главы V раздела 5 Правил безопасности, прекращение подачи газа осуществляется в случаях: наличия утечек газа; неисправности автоматики безопасности; неисправных оголовков дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах; самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения; не обеспечения собственником (балансодержателем) технического обслуживания газового оборудования и сетей в доме; не соответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации", - говорится в сообщении