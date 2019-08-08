З початку року АДС "Харківгазу" отримала близько 8 тис. викликів споживачів

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківгаз" локалізувала близько 8 тис. небезпечних ситуацій в домівках споживачів. Близько 80% випадків були пов’язані з витоками газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відповідно до вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги", починаючи з 2019 року технічне обслуговування будинкових мереж та обладнання забезпечують споживачі газу та балансоутримувачі будинків. Ця послуга стала ринковою. Для її замовлення споживачі та балансоутримувачі будинків самостійно обирають спеціалізовану організацію, яка має відповідний державний дозвіл, в тому числі АТ "Харківгаз". Вартість послуги з технічного обслуговування визначається спеціалізованою організацією", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, при цьому, виїзди на аварійні виклики споживачів, як і раніше, буде здійснювати тільки АТ "Харківгаз". Такі виклики є безкоштовними для клієнтів газової компанії.

"Щодня до аварійної служби АТ "Харківгаз" за допомогою звертається близько 50 споживачів. Більшість аварійних ситуацій виникає через те, що люди самостійно міняють, переставляють, ремонтують газове обладнання, втручаються в його роботу. Хоча виконувати газонебезпечні роботи, без ризику для оточуючих, мають право лише висококваліфіковані фахівці спеціалізованих організацій", - зазначив в.о. головного інженера АТ "Харківгаз" Вячеслав Іванченко.

У прес-службі також зазначили, що правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України передбачені ситуації, які створюють ризик виникнення аварійної ситуації та пов’язану з цим загрозу для споживачів газу.

"При виявленні таких ситуацій, АТ "Харківгаз" повинно припинити газопостачання споживачу. Згідно п. 5.7 глави V розділу 5 Правил безпеки, припинення подачі газу здійснюється у випадках: наявності витоків газу; несправної автоматики безпеки; несправних оголовків димових і вентиляційних каналів; відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах; самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання; не забезпечення власником (балансоутримувачем) технічного обслуговування газового обладнання та мереж в будинку; не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації", - йдеться у повідомленні.