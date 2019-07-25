С начала года АДС "Черновцыгаза" обработала около 6 тыс. вызовов

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Около 50% заявок были связаны с утечками газа, остальное - с неполадками в работе газовых приборов

За 6 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба АО "Черновцыгаз" совершила более 5 600 выездов на вызовы от потребителей газа, из которых 2405 тыс. касались утечек на внутридомовых сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение текущего года около 50% заявок, обработанных диспетчерами АДС, были связаны с утечками газа, остальное - с неполадками в работе газовых приборов. Наиболее распространенные причины утечек газа в помещениях – это самостоятельная замена газового оборудования, вмешательство в систему непрофессионалов, неисправное техническое состояние или использование устаревшего оборудования, которое требует капитального ремонта.

"В Черновицкой области локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на газовых сетях занимаются специалисты АО "Черновцыгаз", - объясняет технический директор компании Дмитрий Кривко. – Однако следует помнить, что согласно Правилам безопасности систем газоснабжения именно на собственников домовладения возложена ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования, которая обеспечивается выполнением своевременного технического обслуживания и осуществляется на договорных началах специализированной подрядной организацией".

По словам пресс-службы, за оперативной помощью аварийной газовой службы ежедневно обращаются в среднем 40 потребителей газа, в общем, в течение 6 месяцев, операторы АДС проработали 23,8 тыс. звонков. "Для своевременного реагирования на вызовы клиентов автомобильный парк АДС в г. Черновцы укомплектован современными автомобилями Volkswagen Transporter, специальными инструментами и другими техническими средствами. Однако, районные отделения продолжают использовать устаревшие авто. Ведь тариф на распределение природного газа, который утверждает для Операторов ГРС НКРЭКУ и должно обеспечивать полноценную работу аварийных служб, на сегодня втрое ниже обоснованного уровня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в прошлом году существенно выросли цены на товары и расходные материалы, "Черновцыгаз" использует для оказания услуг потребителям газа. Так, более чем на 20% выросла стоимость горючего, которое необходимо для работы аварийно-диспетчерской службы.

"При формировании тарифов для газораспределительных предприятий государственный регулятор не учитывает инфляционную составляющую, удорожание материалов и увеличение расходов на энергоресурсы. К тому же действующий тариф на распределение газа не пересматривалась уже несколько лет и не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг. По результатам прошлого года убытки "Черновцыгаза" за оказание услуг по распределению голубого топлива составили 180,7 млн гривен. Такая ситуация существенно затрудняет полноценное функционирование структурных подразделений компании в части обеспечения устойчивого и безаварийного распределения природного газа для клиентов", - говорится в сообщении.