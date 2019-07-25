З початку року АДС "Чернівцігазу" опрацювала близько 6 тис. викликів

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Близько 50% заявок були пов’язані з витоками газу, решта - з неполадками у роботі газових приладів

За 6 місяців 2019 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Чернівцігаз" здійснила понад 5 600 виїздів на виклики від споживачів газу, з яких 2405 тис. стосувалися витоків на внутрішньобудинкових мережах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Впродовж поточного року близько 50% заявок, оброблених диспетчерами АДС, були пов’язані з витоками газу, решта - з неполадками у роботі газових приладів. Найбільш поширені причини витоків газу у помешканнях – це самостійна заміна газового обладнання, втручання у систему непрофесіоналів, несправний технічний стан або використання застарілого обладнання, яке потребує капітального ремонту.

"У Чернівецькій області локалізацією та ліквідацією аварійних ситуацій на газових мережах займаються фахівці АТ "Чернівцігаз", - пояснює технічний директор компанії Дмитро Кривко. – Однак слід пам’ятати, що згідно Правил безпеки систем газопостачання саме на власників домоволодіння покладено відповідальність за безпечну експлуатацію газового обладнання, яка забезпечується виконанням своєчасного технічного обслуговування та здійснюється на договірних засадах спеціалізованою підрядною організацією".

За словами прес-служби, за оперативною допомогою аварійної газової служби щодня звертаються в середньому 40 споживачів газу, загалом, протягом 6 місяців, оператори АДС опрацювали 23,8 тис. дзвінків. "Для своєчасного реагування на виклики клієнтів автомобільний парк АДС в м. Чернівці укомплектований сучасними автомобілями Volkswagen Transporter, спеціальними інструментами та іншими технічними засобами. Однак, районні відділення продовжують використовувати застарілі авто. Адже тариф на розподіл природного газу, який затверджує для Операторів ГРМ НКРЕКП та має забезпечувати повноцінну роботу аварійних служб, на сьогодні втричі нижчий обґрунтованого рівня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що у минулому році суттєво зросли ціни на товари та витратні матеріали, які "Чернівцігаз" використовує для надання послуг споживачам газу. Так, більш ніж на 20% зросла вартість пального, яке необхідне для роботи аварійно-диспетчерської служби.

"При формуванні тарифів для газорозподільних підприємств державний регулятор не враховує інфляційну складову, подорожчання матеріалів і збільшення витрат на енергоресурси. До того ж чинний тариф на розподіл газу не переглядався вже кілька років та не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг. За результатами минулого року збитки "Чернівцігазу" за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули 180,7 млн гривень. Така ситуація суттєво ускладнює повноцінне функціонування структурних підрозділів компанії в частині забезпечення сталого та безаварійного розподілу природного газу для клієнтів", - йдеться у повідомленні.