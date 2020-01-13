С начала года более 100 человек в Украине погибли из-за пожаров

В период с 30 декабря 2019 по 13 января 2020 года в Украине в пожарах погибли 124 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, с 30 декабря 5 января зарегистрировано 1281 чрезвычайное происшествие. Ликвидировано 1059 пожаров, спасено от пожаров 72 человека, а погибло 77 человек.

С 6 по 13 января подразделения ГСЧС ликвидировали 895 пожаров. От пожаров спасли 34 человека, в то время как 47 человек погибли в результате возгораний.

По данным ГСЧС, ориентировочные убытки в результате пожаров за указанный период составляют 10,96 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области во время движения загорелся поезд. Со слов свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей.

Также РБК-Украина писало, что в Австралии расширяется территория лесных пожаров, которые унесли жизни уже 27 человек. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.