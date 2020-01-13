З початку року понад 100 осіб в Україні загинули через пожежі

У період з 30 грудня 2019 по 13 січня 2020 року в Україні у пожежах загинуло 124 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, з 30 грудня до 5 січня зареєстровано 1281 надзвичайна подія. Ліквідовано 1059 пожеж, врятовано від пожеж 72 людини, а загинуло 77 осіб.

З 6 по 13 січня підрозділу ДСНС ліквідували 895 пожеж. Від пожеж врятували 34 людини, в той час як 47 людей загинули у результаті спалахів.

За даними ДСНС, орієнтовні збитки в результаті пожеж за вказаний період складають 10,96 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області під час руху загорівся потяг. Зі слів свідків події, персонал потяга провів евакуацію людей, приступив до гасіння пожежі за допомогою наявних вогнегасників.

Також РБК-Україна писало, що в Австралії розширюється територія лісових пожеж, які забрали життя вже 27 осіб. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.