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Азербайджан освободил еще более 10 поселений в Нагорном Карабахе, - Алиев

Баку, Пятница 23 октября 2020 17:44
Азербайджан освободил еще более 10 поселений в Нагорном Карабахе, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Азербайджанская армия вернула под свой контроль более 10 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Поселения освободили от оккупации в четырех районах.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в Twitter.

По его словам, сегодня от армянской оккупации были освобождены села Зиланли, Курд-Махризли, Муганли и Алагуршаг в районе Губальди. Также восстановили контроль над поселениями Доланар и Бунядли Ходжавендского района.

Кроме того, азербайджанские военные освободили села Даг Тумас, Нусус, Халафли, Минбашили, Вейсалли в Джабраильском районе и села Ванадли и Мирзахасанли в Зангиланском районе.

Напомним, вчера Алиев заявил о восстановлении контроля над границей с Ираном в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные освободили последнее поселение на границе.

Как писало РБК-Украина, Армения выступила за введение российского миротворческого контингента в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, генсек НАТО призвал Турцию использовать свое влияние в регионе для примирения Армении и Азербайджана.

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Новости Украины В мире Ильхам АлиевАрменияАзербайджанНагорный Карабах

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