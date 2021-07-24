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С начала августа отменяется запрет на туристические полеты в Египет для россиян

Автор: РБК-Украина

С начала августа отменяется запрет на полеты в Египет для россиян. Авиасообщение между Россией и Египтом полностью прервалось в ноябре 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Их будут осуществлять по пять раз в неделю.

Авиасообщение между Россией и Египтом прервалось после крушения самолета российской компании "Когалымавиа" на Синае, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа на борту самолета погибли.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым.

Напомним, что Россия отменила запреты на полеты в Египет.

Также Египет снял большинство ограничений и временно отменяет визовый сбор.

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Российская ФедерацияЕгипетавиасообщение