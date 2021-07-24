З початку серпня скасовується заборона на туристичні польоти до Єгипту для росіян

З початку серпня скасовується заборона на польоти до Єгипту для росіян. Авіасполучення між Росією і Єгиптом повністю перервалося в листопаді 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Авіасполучення з курортами Єгипту за маршрутами Москва-Хургада і Москва - Шарм-еш-Шейх буде відновлено з 9 серпня. Їх здійснюватимуть по п'ять разів на тиждень.

Авіасполучення між Росією і Єгиптом перервалося після аварії літака російської компанії "Когалимавіа" на Синаї, що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Всі 217 пасажирів і сім членів екіпажу на борту літака загинули.

У січні 2018 року Путін підписав указ про відновлення регулярних повітряних перевезень в Каїр, але чартерне авіасполучення з єгипетськими курортними зонами залишалося закритим.