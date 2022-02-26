С начала атаки на Киев погибло 20 человек, ранен 71. Среди жертв есть дети, - Кличко

По словам городского головы враг не прорвался в город, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Их выявляют и обезвреживают правоохранители и терроборона. Перестрелки в отдельных районах продолжаются поныне.

В то же время Кличко напомнил, что кроме ДРГ столицу атакуют российские ракеты. Так, утром субботы, 26 февраля, в жилой дом на улице Лобановского попала ракета. Были разрушены пять этажей – с 17 по 21-ый.

"В Киеве с начала атаки на столицу погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов терробороны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских. В том числе 3 ребенка", – сказал мэр Киева.