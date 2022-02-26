З початку атаки на Київ загинуло 20 осіб, поранено 71. Серед жертв є діти, - Кличко

За словами міського голови ворог не прорвався в місто, але в Києві орудують диверсійні групи. Їх виявляють та знешкоджують правоохоронці та тероборона. Перестрілки в окремих районах тривають понині.

У той же час Кличко нагадав, що крім ДРГ столицю атакують російські ракети. Так, вранці суботи, 26 лютого, в житловий будинок на вулиці Лобановського потрапила ракета. Були зруйновані п'ять поверхів - з 17 по 21-ий.

"У Києві з початку атаки на столицю загинули або померли 6 мирних жителів, у тому числі 1 дитина. І 14 військових і бійців тероборони. Поранено 71 людину. З них 25 цивільних. У тому числі 3 дитини", – сказав мер Києва.