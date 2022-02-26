RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З початку атаки на Київ загинуло 20 осіб, поранено 71. Серед жертв є діти, - Кличко

Автор: Владислав Красінський

Мер Києва Віталій Кличко розповів про жертви російської агресії в столиці. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Кличка.

За словами міського голови ворог не прорвався в місто, але в Києві орудують диверсійні групи. Їх виявляють та знешкоджують правоохоронці та тероборона. Перестрілки в окремих районах тривають понині.

У той же час Кличко нагадав, що крім ДРГ столицю атакують російські ракети. Так, вранці суботи, 26 лютого, в житловий будинок на вулиці Лобановського потрапила ракета. Були зруйновані п'ять поверхів - з 17 по 21-ий.

"У Києві з початку атаки на столицю загинули або померли 6 мирних жителів, у тому числі 1 дитина. І 14 військових і бійців тероборони. Поранено 71 людину. З них 25 цивільних. У тому числі 3 дитини", – сказав мер Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Центральному залізничному вокзалі в Києві вимикали світло і переводили людей в укриття. Зараз посадка на евакуаційні рейси відновлена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиївВторгнення Росії до України