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С начала 2021 года "Днепрогаз" установил 12 новых ШГРП

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Днепр, Вторник 31 августа 2021 19:44
С начала 2021 года "Днепрогаз" установил 12 новых ШГРП facebook.com/infovlgas.com.ua
Автор: Мария Тарарыева

За 8 месяцев текущего года специалисты "Днепрогаза" установили 12 новых шкафных газорегуляторных пунктов производства завода RGC Production. Общая стоимость выполненных работ вместе с оборудованием составляет 2,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новейшее газорегулирующее оборудование, изготовленное на инновационном заводе RGC Production, установлено на замену устаревших ШГРП со сроком эксплуатации более 36 лет. Современные ШГРП RGC Production имеют многоступенчатую защиту, минимизируют утечки газа и аварийные ситуации, а также доступны и удобны в обслуживании. Кроме того, они обеспечивают корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, фильтры шкафных газорегуляторных пунктов очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Модернизацию двенадцати единиц газового оборудования специалисты компании провели в рамках утвержденного Плана развития. Приобретение и установка новых ШГРП, согласно действующему законодательству, финансируется исключительно за счет тарифа на распределение голубого топлива, - отмечает и.о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.

До конца текущего года "Днепрогаз" планирует установить еще около 30 новых ШГРП. Оборудование обеспечит стабильную, бесперебойную и безопасную доставку газа для 6,8 тысяч потребителей Днепра и Днепровского района.

"В общем за 2 года "Днепрогаз" приобрел и установил 26 шкафных газорегуляторных пунктов производства завода RGC Production в зоне своей лицензионной деятельности", - говорится в сообщении.

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