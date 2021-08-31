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З початку 2021 року "Дніпрогаз" встановив 12 нових ШГРП

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Дніпро, Вівторок 31 серпня 2021 19:44
З початку 2021 року "Дніпрогаз" встановив 12 нових ШГРП facebook.com/infovlgas.com.ua
Автор: Марія Тарариєва

За 8 місяців поточного року фахівці "Дніпрогазу" встановили 12 нових шафових газорегуляторних пунктів виробництва заводу RGC Production. Загальна вартість виконаних робіт разом з обладнанням становить 2,8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Новітнє газорегулююче обладнання, виготовлене на інноваційному заводі RGC Production, встановлено на заміну застарілих ШГРП з терміном експлуатації більше 36 років. Сучасні ШГРП RGC Production мають багатоступінчастий захист, мінімізують витоку газу і аварійні ситуації, а також доступні і зручні в обслуговуванні. Крім того, вони забезпечують коректну і безпечну роботу газових приладів, розрахованих на споживання природного газу низького тиску", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами прес-служби, фільтри шафових газорегуляторних пунктів очищають блакитне паливо перед подачею його споживачам.

"Модернізацію дванадцяти одиниць газового обладнання фахівці компанії провели в рамках затвердженого плану розвитку. Придбання та встановлення нових ШГРП, згідно з чинним законодавством, фінансується виключно за рахунок тарифу на розподіл блакитного палива, - зазначає в.о. технічного директора АТ "Дніпрогаз" Сергій Матієнко.

До кінця поточного року" Дніпрогаз " планує встановити ще близько 30 нових ШГРП. Обладнання забезпечить стабільну, безперебійну та безпечну доставку газу для 6,8 тисяч споживачів Дніпра та Дніпровського району.

"Загалом за 2 роки "Дніпрогаз" придбав і встановив 26 шафових газорегуляторних пунктів виробництва заводу RGC Production в зоні своєї ліцензійної діяльності", - йдеться в повідомленні.

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Дніпро Газ
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