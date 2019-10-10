С начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 млн, - Дубилет

С начала года количество граждан, проживающих на территории Украины, сократилось на 1,5 млн человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

Такую информацию Дубилет получил из баз данных по пересечению границы.

"С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн чел. Видим массовое возвращения украинцев домой в конце апреля - в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек", - написал он.

Как уточнил министр, это предварительные данные. На таких данных Кабмин намерен построить публичные "дашборды", на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

Дубилет подчеркнул, что из Украины уезжает больше людей, чем приезжает, а умирают больше, чем рождаются. При этом он отметил отсутствие в стране демографических данных.

"Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с Госпогранслужбой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти", - сообщил Дубилет.

Напомним, Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в Украине. Министр надеется, что отменить трудовые книжки удастся уже в этом году.

Дубилет отметил, что украинцы смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

Такжн РБК-Украина сообщало, что расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.

Также правительство планирует выделить 10,6 млн гривен на другие статистические исследования. В частности, в 2020 году планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств.