С начала 2018 года в мире убили 66 журналистов

Это не учитывая убийства охранников, блогеров, случайных медиа-активистов

За 6 месяцев 2018 года в 22 странах мира убили 66 журналистов. Сообщает швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC).

Как сообщается, PEC учитывает убийства журналистов, корреспондентов, внештатных сотрудников СМИ, операторов, звукооператоров, техников, фотографов, медиа-администраторов, кибер-репортеров.

В то же время, не учитываются убийства охранников, блогеров, случайных медиа-активистов и тому подобное.

Больше всего работников медиа в 2018 году убили в Афганистане - 11, в Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, в Йемене - 5.

По данным PEC, в 2017 году в мире убили 99 журналистов и работников медиа, в 2016 году - 135.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила о более сотни заключенных журналистов в Турции.