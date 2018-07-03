Від початку 2018 року в світі вбили 66 журналістів

Це нее враховуючи вбивства охоронників, блогерів, випадкових медіа-активістів

За 6 місяців 2018 року у 22 країнах світу вбили 66 журналістів. Про повідомляє швейцарська неурядова організація Press Emblem Campaign (PEC).

Як повідомляється, PEC враховує вбивства журналістів, кореспондентів, позаштатних співробітників ЗМІ, операторів, звукооператорів, техніків, фотографів, медіа-адміністраторів, кібер-репортерів.

У той же час, не враховуються вбивства охоронників, блогерів, випадкових медіа-активістів тощо.

Найбільше працівників медіа у 2018 році вбили в Афганістані - 11, у Мексиці - 8, Сирії - 7, США - 6, Ємені - 5.

За даними PEC, у 2017 році в світі вбили 99 журналістів та працівників медіа, у 2016 році - 135.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" заявила про понад сотню ув'язнених журналістів у Туреччині.