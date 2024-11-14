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НАБУ звернулося до Інтерполу для оголошення Одарченка у міжнародний розшук, - джерела

Фото: Андрій Одарченко, нардеп (Facebook Одарченко)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Національне антикорупційне бюро попросило Інтерпол оголосити нардепа Андрія Одарченка у міжнародний розшук. Його заочно засудили до в'язниці.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, НАБУ направило до Інтерполу матеріали, які дозволять оголосити Одарченка у міжнародний розшук.

Варто зауважити, що 19 вересня Вищий антикорупційний суд уже оголошував Одарченка у міжнародний розшук. Причиною стало те, що він втік за кордон.

 

Справа Одарченка

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що нардепа Андрія Одарченка спіймали на спробі дати хабар тоді ще голові Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму.

Парламентар пропонував Найєму криптовалюту Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів за "допомогу" у виділенні коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він є ректором.

22 листопада суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 15 млн гривень. Наступного дня нардеп вніс заставу. Вже у вересні цього року стало відомо, що він зумів утекти за кордон.

При цьому сьогодні, 14 листопада, ВАКС засудив Одарченка до 8 років ув'язнення.

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