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В НАБУ заявили, що почали перевіряти закупівлі Міноборони ще до публікації в ЗМІ

Фото: В НАБУ заявили, що почали перевіряти закупівлі Міноборони ще до публікації в ЗМІ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Слідчі НАБУ почали перевірку закупівель Міністерством оборони України задовго до того, як у засобах массової інформації з'явились публікації про можливу корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного антикорупційного бюро.

Як розповіли у відомстві, викладена інформація була їм відома. Вона також досліджувалась в межах кримінального провадження, яке було розпочатого за власними напрацюваннями НАБУ та САП ще до оприлюднення даних в медіа.

"З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністерство оборони відреагувало на інформацію ЗМІ про закупівлю продуктів для військових за нібито завищеними цінами. Там заявили, що вже ініціювали перевірку та звернення в СБУ для розслідування цієї справи.

Також комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України у зв'язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною.

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